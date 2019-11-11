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Esenyurt'ta iki çatı yangını

Ersan SAN İSTANBUL DHAEsneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

11.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:35
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir süre sonra aynı mahallede 4 katlı binanın yine çatısı yandı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis, ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
YARIM SAAT SONRA AYNI MAHALLEDE YİNE ÇATI YANGINI
Aynı mahallede bu sefer 1033. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında da yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
Esenyurt'ta iki çatı yangını

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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