Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada - Haber

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

24.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:10Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada
'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt Mahallesi 1655 Sokak'ta iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, bir süre sonra yanlarında bulunan silahı çıkaran taraflar, çatışmaya başladı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, yaralılar ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, tarafların birinin Uber, diğer tarafın ise ticari taksi sahibi olduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, Koza, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:49 Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu
16:47 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
16:45 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:19 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:15 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 16:59:50