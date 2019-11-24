Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada - Haber

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandıİSTANBUL - Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

24.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:18
'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada
Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Esenyurt Koza Mahallesi 1655 Sokakta iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerine karşılaştı. Taraflar bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra yanlarında bulunan silahı çıkaran taraflar çatışmaya başladı. Biri ağır 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir ciple olay yerinden kaçarken, yaralılar arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları ise tarafların birinin Uber ve diğer tarafın ise ticari taksi sahibi olduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:49 Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu
16:47 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
16:45 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:19 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:15 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
24.11.2019 16:54:46