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Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

21.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:18Esenyurt'ta iki grup arasında kavga
'ta iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.
Makas ve cam şişenin kullanıldığı kavga, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, kavgaya karışanlardan birinin berber dükkanından aldığı makasla saldırdığı, diğerinin de elindeki cam şişeyi fırlattığı, tarafların bir süre sonra olay yerine polis gelmeden dağıldıkları görülüyor.

Yenikent, Esenyurt, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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