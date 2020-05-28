ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

ESENYURT'ta önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

28.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:44
ESENYURT'ta önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi. Otomobilleri ile seyir halindeki 2 kişi daha önceden husumetli oldukları kişileri yol kenarında araç içinde beklerken gördü. Yanlarına gidince iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya hafif ticari araçla gelen başka bir grup da katılınca silahlar çekildi. Hafif ticari araçla gelen bir kişi pompalı av tüfeği ile karşı gruptakilere ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalarla 2 kişi yaralandı. Zanlılar geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Zanlılardan biri kaçarken belinden çıkardığı tabancayı yanda bulunan inşaat şantiyesinin bahçesine attı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Silivri istikametine kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalar sürüyor. ESENYURT’TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, kavga, Güncel, Haber

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