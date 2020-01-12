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ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA

*Silahla vurulan bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

12.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:00ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA

*Silahla vurulan bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. .

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki Nurettin İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede yerde çok sayıda kovana rastlandı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 06.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Kavgada 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan İnal, araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Nurettin İnal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Yaralıyı hastaneye bırakan kişi ya da kişiler geldikleri otomobille hızla hastane önünden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede yerde çok sayıda kovana rastlanırken, çevrede bulunan bir otelin camına kurşun isabet etti. Hastane önündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, İnal'ı yaralı olarak hastaneye bırakan kişinin Mesut Duman olduğunu belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki grup arasındaki kavgadan görüntü

-(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Bulvar üzerinde yaşanan silahlı kavgadan görüntü

-Şüphelilerden görüntü

-Şüphelinin elindeki silah

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Genel ve Detaylar



Esenyurt, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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