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Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı

23.07.2019 11:48

İstanbul Esenyurt'ta iki kadın evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi,5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı!
Kaynak: İHA
Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

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