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Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını

Veysel TİMDU / Esenyurt'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:00Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını

Veysel TİMDU/ 'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatlarda ve metruk binalarda uyuşturucu satışında bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada uyuşturucu alışverişinde bulundukları iddia edilen 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Satıcı olduğu iddia edilen Rojat lakaplı C.K. ile alıcı oldukları ileri sürülen M.A., M.N.K.'nin üzerleri arandı. Yapılan aramada, C.K.'nın iç çamaşırında gizlenmiş halde 12 gram eroin bulundu.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ile M.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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