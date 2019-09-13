Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü

Yanlarında çocuk bulunan kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.Bir kadın ise tuğlaların altında kalarak yaralandı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA- ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yanlarında çocukları bulunan kadınların kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Bir kadın tuğlalar altında kalıp yaralanırken diğer kadınlar ise hızla uzaklaşıyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerasından

-Olay yeri

-Röportaj

