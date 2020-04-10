Esenyurt'ta insanlar sokağa akın etti, trafikte yoğunluk oluştu

31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul Esenyurt 'ta vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Trafikte oluşan araç yoğunluğu nedeniyle caddedeki trafik kilitlenirken, bir vatandaş telefondaki arkadaşına, "Her yer birbirine girmiş, cadde birbirine girmiş" diyerek durumu anlatmaya çalıştı.



İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberin ardından Esenyurt'ta vatandaşlar market ve fırınlara akın ederken, trafikte yoğunluk oluştu. Kaldırımda yürüyerek telefonla konuşan bir vatandaşın ise yaşanan durumu arkadaşına, "Her yer birbirine girmiş, cadde birbirine girmiş" diyerek anlatması dikkat çekti. - İSTANBUL