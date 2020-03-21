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Esenyurt'ta iş yeri yangını

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

21.03.2020 01:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 02:05
Esenyurt'ta iş yeri yangını
İstanbul 'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tekstil kimyasalları üretilen 3 katlı binanın bir kısmında yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

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