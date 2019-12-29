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Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar

ESENYURT'ta minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti.

29.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:46 Esenyurt'ta işçinin ölümden döndüğü anlar

ESENYURT'ta minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti.  Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay Yunus Emre Mahallesi'nde bir site girişinde meydana geldi. Tuğrul Doğan'ın kullandığı minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan Ahmet Arsay'ın üzerinden geçti. Durumu görenler hemen Ahmet Arsay'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.  Yaralı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Tuğrul Doğan ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAEsenyurt'ta yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Arsay'ın bariyerin yanında yere eğilerek tamirat yaptığı görülüyor. Bu sırada minibüs, site içine girerken Ahmet Arsay'ın bacaklarının üzerinden geçiyor.



Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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