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Esenyurt'ta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Esenyurt'ta yaşayan Ahmet Rençber'in evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

07.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:44
Esenyurt'ta yaşayan Ahmet Rençber'in evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Nisan'da Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Rençber'in arkadaşları tarafından evinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Silahla öldürüldüğü belirlenen Rençber'in oturduğu binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Rençber ile eve gelen bir şüphelinin kimliğini kimliğini tespit etti.
Tespitler doğrultusunda Ümraniye'deki adresine operasyon düzenlenen Emrullah U. (39) havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalandı. Fransız vatandaşlığı da bulunan şüphelinin yanındaki Mehmet İ. de (39) gözaltına alındı.
Şüpheli Emrullah U. polise verdiği ifadesinde, Ahmet Rençber ile arasında husumet bulunduğunu ve evine gittiği Rençber'i aralarında çıkan tartışma sırasında yaşanan boğuşmada silahla yaralayarak öldürdüğünü anlattı.
Şüphelinin olayda kullandığı tabancayı denize attığını söylemesi üzerine, belirtilen bölgede araştırma yapan dalgıç polisler tabancayı buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah U. tutuklanırken, Mehmet İ. serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrullah U. ile Rençber'in birlikte asansöre binme anları ve cinayetten sonra şüphelinin asansörden çıktığı anlar görülüyor.
Ayrıca, Emrullah U'nun kaçmaya çalıştığı anlar da polis kamerasınca görüntülendi. Esenyurt’ta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Esenyurt'ta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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