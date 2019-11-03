Haberler » Güncel » Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddiası 1'i çocuk 25 kişi hastanelere kaldırıldı

Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddiası 1'i çocuk 25 kişi hastanelere kaldırıldı

Cemil ÖZDEMİRİSTANBUL, DHAEsenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

03.11.2019 12:54
Cemil ÖZDEMİRİSTANBUL, DHA
Esenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri yapılan 24 kişi taburcu edilirken, 1 çocuğun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.
İddialara göre, Esenyurt'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü. Ambulanslar ve yakınları tarafından hastanelere getirilen kişilere acil servislerde ilk müdahaleler yapıldı. Hastanelerdeki kişiler ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları söylediler. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi. 4 kişi Esenyurt Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 24 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi. Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. Zehirlenme olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.
Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddiası 1'i çocuk 25 kişi hastanelere kaldırıldı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 Eşini boğmaya çalışırken yakalandı (Tekrar)
15:30 Kurtulmuş'tan "gastronomi" yerine "yemek sanatı" önerisi
15:30 Bebek sahilinde teknede yangın çıktı
15:23 Son dakika: Bebek'te lüks yatta korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:16 Körfez ülkelerinde binlerce kadın internetten hizmetçi olarak satılıyor
15:06 4-10 Kasım haftalık burç yorumları
14:49 Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa etti
14:47 Son dakika: DEAŞ'ın yılda 2 bin terörist yetiştiren sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
14:31 İsrail polisinin Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntüler infial yarattı
14:16 İlber Ortaylı, eğitim sistemini yerden yere vurdu: Hiçbir yerde eğitim bu kadar soysuzlaşmış değil
3.11.2019 15:34:28