03.07.2019 15:56
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Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

Esenyurt

ESENYURT'ta Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT'ta  Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı.  Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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