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ESENYURT'TA KAÇAK KOYUN KESTİRDİ, SATARKEN KUYRUK OLUŞTU, ZABITA EL KOYDU

ESENYURT'ta bir kişi, kamyonetle getirdiği hiçbir denetimden geçmeyen koyunları, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki boşlukta kestirip satmaya başlayınca, ucuz et arayan vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

30.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:35
ESENYURT'ta bir kişi, kamyonetle getirdiği hiçbir denetimden geçmeyen koyunları, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki boşlukta kestirip satmaya başlayınca, ucuz et arayan vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Şikayet üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri satışa müdahale etti, etlere ve koyunlara el konuldu
Örnek Mahallesi 1493 Sokak'ta bir kişi, Van'dan kamyonet ile getirdiği koyunları yol kenarında bir iş yerinin önündeki boşlukta anlaştığı kasap ile kestirmeye başladı. Hijyenden uzak ortamda koyunların kesimine geçildi. Kasaplarda 60 lira olan et 40 liradan satılmaya başladı. Bunu duyan mahalleli kuyruk oluşturdu. Şikayet üzerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yüzünde maske, elinde eldiven olmadan koyunları kesen kasabın, parçaladığı etlere el konuldu. Etleri alanlar ellerinde et dolu poşetlerle uzaklaştılar. Kamyonet kesilmek üzere bekleyen 10 koyunun küpesiz, hiçbir veterinerlik denetiminden geçmediği belirlendi. Koyunları kesen kasap ve koyunları getiren, kişi polis ve zabıta ekipleri tarafından Esenyurt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayvanlara el konulurken, kesilen etler zabıta ekip aracına konuldu. ESENYURT’TA KAÇAK KOYUN KESTİRDİ, SATARKEN KUYRUK OLUŞTU, ZABITA EL KOYDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Zabıta, Polis, Güncel, Haber

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