Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı
Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
14.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:55
Esenyurt 'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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