Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandı
Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandı Baskında 4 tır sigara makaronu ile 130 kilo tütün ele geçirildi Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
15.03.2020 00:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:10
Esenyurt 'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandıBaskında 4 tır sigara makaronu ile 130 kilo tütün ele geçirildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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