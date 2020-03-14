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Esenyurt'ta kaçak tütün operasyonu

ESENYURT'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

14.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:48
Esenyurt'ta kaçak tütün operasyonu
ESENYURT'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Polis ekipleri, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütününe el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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