Haberler » Güncel » Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber

Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi

İstanbul Esenyurt'ta bir minibüs sürücüsü, hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kızı darp etti. Skandal olayın ardından aynı hatta çalışan minibüslere denetim yapıldı. Denetimlerde kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi.

02.12.2019 21:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:18

, Piri Reis Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen olayda, 'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen Mine M. ve Kübra K., hızlı gittiği için uyardıkları minibüs şoförü Ünal E. tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan Ünal E. (32) "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Esenyurt'ta bugün aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan minibüslerde incelemelerde bulunuldu.

O MİNİBÜSE CEZA KESİLDİ

Kadınlara saldıran sürücünün kullandığı minibüs de denetim sırasında durduruldu. Başka bir şoförün kullandığı minibüse, fazla yolcu taşımaktan 85 lira para cezası kesildi. Aynı araca 8 kez aynı gerekçe ile ceza kesildiği belirtildi. Kızları darp eden sürücüye de olay günü yine aynı gerekçe ile ceza kesildiği kaydedildi.

Esenyurt'ta da son bir ayda 564 minibüse işlem yaptığı toplamda 58 bin 968 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Minibüs şoförü, araçtan inip kadın yolcuları darp ettiMinibüs şoförü, araçtan inip kadın yolcuları darp etti

Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi

Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:20 Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haber
21:18 Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi - Haber
21:18 Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri - Haber
21:16 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
21:16 İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:10 Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 21:25:23