ESENYURT'TA KADINLARIN İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ...

2 kadın çaldıkları paket paket tavuğu eteklerinin altındaki ceplere koydularYakalanan kadınların yardımına gelen 4 kadın market önünde olay çıkardı.Olay çıkaran kadınların birinin kucağında bebek olması dikkat çekti.Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL

Esenyurt'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ETEKLERİNİN ALTINDAKİ CEPLERE KOYDULAR

Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı



Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Hırsızlık görüntüleri

-Dışarıda kepenge müdahale eden kadınlar

(AKTÜEL)

-Marketin önünden detaylar

-Yamulan kepengten detay

-Polisin şüphelileri polis aracına bindirmesi

-Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılışları ve tepki göstermesi

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