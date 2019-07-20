Haberler» Güncel» Haber

Esenyurt'ta kadınların ilginç hırsızlık yöntemi

ESENYURT'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı.

20.07.2019 10:47 Esenyurt
ESENYURT'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ETEKLERİNİN ALTINDAKİ CEPLERE KOYDULAR
çevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan  Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ
Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı


Kaynak: DHA
Esenyurt, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:44   Nemrut Kalderası UNESCO ağına dahil edilecek
12:44   "Malazgirt de Çanakkale gibi olacak" - MUŞ
12:43   flaş
12:42   Yol kenarındaki tarlasında yetişen ürünleri ücretsiz veriyor
12:42   MANİSA DOMATESTE HASAT ZAMANI
12:42   Gazzeliler Cezayir'in şampiyonluğunu kutladı
12:41   Klaus Schmidt vefatının 5'inci yılında anıldı