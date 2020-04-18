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ESENYURT'TA KAHVEHANEDE OKEY OYNAYANLARA BASKIN

ESENYURT'ta dün akşam sokağa çıkma yasağına saatle kala, kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişinin yakalandı.

18.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:19
ESENYURT'ta dün akşam sokağa çıkma yasağına saatle kala, kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişinin yakalandı. Kahvehanedekilere 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık mekanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, saat 20.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Buraya giren ekipler, içeride bulunan ve okey oynayan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. Yapılan incelemede, işyerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri işyerini mühürlerken, işletmeci, hakkındaki işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. ESENYURT’TA KAHVEHANEDE OKEY OYNAYANLARA BASKIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel
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