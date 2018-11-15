Esenyurt'ta Kamyon Tır'a Çarptı; 1 Yaralı

ESENYURT Akçaburgaz Mahallesi 1584 sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında Muharrem Çelik
yönetimindeki 06 DB 0186 plakalı kamyon, Necati Baydar yönetimindeki 34 ZF 1294 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Alkop Sanayi sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, kamyon yolun kenarındaki toprak alana savruldu. Muharrem Çelik kamyonun içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan şoförü kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Necati Baydar, "Dönüş
yaptığım sırada geldi arkadan vurdu. Hızlıydı. hızlı olmasa olduğu yerde kalırdı. Çok süratliydi hatta"dedi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul
Muharrem Çelik
15 Kasım 2018 Perşembe 10:26