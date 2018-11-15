Esenyurt
'ta kamyon tır'a çarptı : 1 yaralı
İSTANBUL - Esenyurt'da meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında, kamyon yokuş tırmanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tıra çarparak savruldu. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçta ağır hasar meydana geldi. Kaza, Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. 06 DB 0186 plakalı kamyon sürücüsü yokuş tırmandığı esnada iddiaya göre 34 ZF 1294 plakalı tıra ortadan çarparak savruldu. Kamyon içerisinde bulunan sürücü Muharrem Çelik
kaza sonrası sıkıştı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba gösterdi.Sürücü Muharrem Çelik ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.ECI- ÖY-
İtfaiye,Esenyurt
15 Kasım 2018 Perşembe 10:44