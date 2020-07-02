ESENYURT'TA KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA

Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi.

02.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:34
Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kamyonet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı. Bu sırada O.U.'nun kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu kamyonetle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun kazada herhangi bir yara almadığı belirlendi. Görgü tanığı bir kişi 'Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi dedi. ESENYURT’TA KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ESENYURT'TA KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPMASI KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:59: Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum - Haber 10:59: Çankaya Belediye Meclisinde "yeni normal" toplantı dönemi - Haber 10:59: Hattuşa'nın tanıtımı ve yöre halkının turizmden gelir elde etmesi için proje hazırlandı - Haber 10:59: Kadıköy'de ikinci alzaymır merkezi açılıyor - Haber 10:59: Siirt fıstığında yüksek rekolte bekleniyor - Haber 10:53: Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı - Spor 09:47: Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak - Haber 08:51: Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi - Haber 05:09: Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti - Haberler 18:32: Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi - Haber