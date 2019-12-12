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Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

12.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:53

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ankara ve 'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası 'ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çıkolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çıkolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor.


Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor

Diyarbakır, Esenyurt, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA


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