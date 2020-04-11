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Esenyurt'ta kapalı kalması gerek börekçi zabıta ekiplerinin denetimine yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

11.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:53
Esenyurt'ta kapalı kalması gerek börekçi zabıta ekiplerinin denetimine yakalandı
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı ve açık kalması gereken iş yerlerini denetleyen ekipler kapalı olması gereken bir börekçiyi kapattı. Börekçiye ceza yazan ekipler daha sonra fırınları denetledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler sokak hayvanlarının yaşadığı yerlere mama ve su bıraktı.

Börekçi kapatıldı

Zabıta ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetledi. Kapalı ve açık kalması gereken iş yerlerini denetleyen ekipler kapalı olması gereken bir börekçiyi kapattı. Börekçiye ceza yazan ekipler daha sonra fırınları denetledi.

Maskesiz sıra bekleyen kişi evine gönderildi

Fırın sırasında maskesiz bekleyen bir kişi ile 20 yaş altındaki bir kişi sıradan çıkarılarak evine gönderildi. Fırın çalışanlarına maske ve eldiven uyarısı yapan ekipler sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Öte yandan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt'un cadde ve sokakları boş kaldı. Boş sokak ve caddeler havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Zabıta, Güncel
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