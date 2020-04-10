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ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEDE OYUN OYNAYAN 23 KİŞİYE CEZA

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yasak kararına rağmen açık tutulan ve içinde 23 kişinin oyun oynadığı kahvede bulunanlara idari para cezası kesildi.

10.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:30
ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEDE OYUN OYNAYAN 23 KİŞİYE CEZA

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yasak kararına rağmen açık tutulan ve içinde 23 kişinin oyun oynadığı kahvede bulunanlara idari para cezası kesildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi'ndeki bir kahvenin açık olduğu ve içinde oyun oynayanlar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, içeride oyun oynayan 23 kişi olduğunu belirledi. Koronavirüs tehdidine aldırmadan kahveye gelen 23 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi. İşyeri sahibinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri kahveyi mühürledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Güncel
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