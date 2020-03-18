Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından İçişleri Bakanlığının aldığı kararla kahvehaneler, sinema salonları, çay bahçeleri gibi birçok işletmenin açılması yasaklandı. Ancak İstanbul Esenyurt 'ta bir kahvehane işletmecisi bu yasağa uymadı. Kahvehaneye giren polis ekipleri, çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.

POLİS, YASAĞA UYMAYANLARI UYARDI

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan vatandaşlar, polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı. Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti.

"SALGINDAN HABERİM YOK"

Polisin baskın yaptığı bir kahvehanedeki vatandaşın salgından haberinin olmadığını söylemesi ise polise şaşkınlık yaşattı. Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda. Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda bizde işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz. Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA