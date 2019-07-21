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ESENYURT'TA KAPKAÇ KAMERADA: SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

21.07.2019 11:46 ESENYURT
ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)
-U.K'nin kadını takip etmesi
-Hırsızın bir anda kadının elinde bulunan telefonu alması
-Telefonu kapan U.K'nin olay yerinden koşarak uzaklaşması
(AKTÜEL)
-U.K'nin Çocuk Büro Amirliği'nden çıkarılması
-U.K'nin ekip aracına bindirilmesi


- İstanbul
Kaynak: DHA
Güzelyurt Mahallesi, Güncel

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