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Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı

Esenyurt'ta dükkanını imitasyon altın ile dolduran sözde kuyumcu Murat Ş. vatandaşı "kar payı" vaadiyle dolandırarak kayıplara karıştı. Kuyumcuyu açık bırakarak kaçan zanlının vitrininde bulunan altınların da imitasyon olduğu ortaya çıktı. Şahsın yaklaşık 100 kişiden 1 milyon lira para toplandığı tahmin ediliyor.

12.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:05

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuyumculuk işi yapan Murat Ş. çevredeki esnaf ve vatandaşların güvenini kazanarak ellerindeki altın ve nakit parayı topladı. "Kar payı" adı altında paralarını katlayacaklarını düşünen vatandaşlar, ellerinde bulunan bütün birikimleri Murat Ş.'ye teslim etti. Uzun süredir ileri tarihler vererek vatandaşların ödemesini erteleyen şüpheli şahıs, "Yarın herkese ödemeleri yapacağım" diyerek dükkana davet etti. Öğle saatlerinde dükkana gelen şahıslar, kapısı açık boş kuyumcu dükkanı ile karşılaştı. Tezgahta ve vitrinde imitasyon sahte altınların olduğu dükkanda sorumlu kimseyi bulamayan mağdurlar, polise verdi. Yaklaşık 100 kişinin paralarını kaptırdığını iddia eden mağdurlar vurgunun 1 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Mağdurlar şikayette bulunmak için Esenyurt Kıraç Polis Merkezine giderek Murat Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MİLYONLUK VURGUN"

Dolandırıcı mağdurlarında Cemile Uğur, Murat Ş.'ye güvendiğini belirterek, "Maaşımızdan kalan üç beş kuruş paramızı bu şahsa verip değerlendirmesini istiyorduk. Ancak bir süredir sürekli ödemeleri ertelemeye başladı. Bana bugün için ödeme yapılacağını söylemişti. Ben buraya geldiğim de başka kişilerin de kapıda olduğunu görünce şok oldum. Herkese bugün için söz vermiş ancak kendisi ortada yok. Liste kabarık yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu biliyoruz. Milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu" diye konuştu.

"BANKADAN DAHA FAZLA FAİZ VERİYORDU"

Zülfükar Mert isimli mağdur ise dolandırıcının insanları yalanlarıyla ikna ettiğini söyleyerek, "Bu şahıs insanlara 'banka sana ne veriyorsa ben daha fazla veriyorum. Banka bire iki veriyor ise ben bire beş veriyorum' diyordu. Bizden paraları topladı sürekli ileri tarihlere ödeme tarihi verdi. Biz ne zaman gelsek başka bir zaman ödeme olacak diye erteledi sürekli bizi. Bizde inandık, kandık bu şahsa tüm paramızı verdik. Bugün geldiğimizde boş dükkanda karşılaştık" dedi.

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı

Esenyurt, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (19)
KADIKÖY:Ava giden avlanır.
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CELAL:geri zekalılar ! kim kime havadan para verir? öğrenemediniz gitti !
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ATSIZ PRENS:yüzyıllardır taktik hiç değişmedi hahaha. daha çok kazanacağını ve kendini uyanık sananları dolandırmak bir numaralı taktiktir her zaman hahaha
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AKIN:ihih ihih
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ASDF:Ulan mükemmel ya. Sen bana şimdi 1. 000 ver ben sana yarın 1. 200 vereyim. Sen bana şimdi 10. 000 ver ben haftaya 15. 000 vereyim. sen bana şimdi 50. 000 ver. . . Kar payıymış, ulan adamın sürekli olarak parayı katladığı bir sistemi varsa senin üç kuruş parana neden ihtiyacı olsun? Yattığın yerden para kazanmak için milyonlar gerekir. O milyonlar da kuyumcuya para verip kar payı beklemekle yapılmaz. Amatör tefeciler sizi.
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TEBAREKE:ülkede salak çok :)
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YOĞURTÇU:AYNEN KARDEŞİM, UYANIK YA MİLLET ÜÇ KURUŞ DAHA FAZLA PARA ALIYIM DERKEN ELİNDEKİNDEN DE OLMUŞ ENAYİLER. . .
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AZ KAZANAN:aç gözlülük hep daha fazla kazanayım
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TOPLUM MÜHENDİSİ:Elinizin hamuruyla tefecilik yapacağınızı mı sandınız. oturun oturduğunuz yerde. neyse fadıl beye gidin o belki kurtarır paranızı
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YALAN BİTER GERÇEK KALIR.:Aza kanaat getirmeyen Çoğu bulamaz, Dimyat a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Diye Buna Derler.
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