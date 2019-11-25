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Esenyurt'ta kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi

Esenyurt'ta babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:03
'ta babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi G-738 sokak'ta meydana gelen olayda, Fethi K. evde bulunan ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaralamıştı. Esenyurt'ta özel bir hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
Mahallede esnaflık yapan ve Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şuan gayet iyi. Her hangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok. Kazadır. Kasıtlı bir olay yok. Olan olmuş. Çocuğun durumu iyi dedi.
Esenyurt'ta kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi

Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA


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