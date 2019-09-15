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Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan park halindeki bir midibüse çarptı.

15.09.2019 15:57Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
ESENYURT'ta  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan park halindeki bir midibüse çarptı. Kazada panelvanın ön sağ koltuğunda oturan, hurdaya dönen araçta sıkışan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Turgut Özal Mahallesi 64. Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre çift yönlü yolda ilerleyen 34 EJ 5718 plakalı panelvanın sürücüsü, karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, park halindeki 34 HA 7916 plakalı midibüse çarptı. Panelvanın ön sağ koltuğunda oturan bir kadın hurdaya dönen araçta sıkıştı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken araç içinde sıkışan kadını kurtarmak için itfaiye de geldi. Yaralı kadın, ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada yaralanan panelvanın sürücüsü ile yanındakı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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