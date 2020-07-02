ESENYURT'TA KAZADA HAVAYA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BANKIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

ESENYURT'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya fırladıktan sonra meydandaki bir bankın üzerine oturur halde düştü.

02.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:48
ESENYURT'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya fırladıktan sonra meydandaki bir bankın üzerine oturur halde düştü.
Kaza, araç trafiğine kapalı olan Cumhuriyet Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil meydanda ilerlerken, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü meydanda bulunan bir bankın üzerine oturur vaziyette düştü. Kazada yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. ESENYURT’TA KAZADA HAVAYA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BANKIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Haber
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