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Esenyurt'ta kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında yangın

Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikası alev alev yandı.

21.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:01
Esenyurt 'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikası alev alev yandı. Ekipler tarafından kontrol alınan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. En üst katta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı kapladı. Alevleri gören fabrika görevlileri panik içinde kendilerini dışarıya atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Bahçelievler'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Fabrikanın çatısını kaplayan yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.
FABRİKADA ÇIKAN YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İtfaiye ekiplerinin yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangın anı ise drone ile havadan görüntülendi. Fabrikada incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
(İHA) Esenyurt’ta kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında yangın
Etiketler : Esenyurt, Güncel

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