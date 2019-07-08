08.07.2019 11:37
Haberler» Güncel» Haber

Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek kameralara yansıdı

Esenyurt

Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir köpek trafik lambalarının bulunduğu yere gelerek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Bu durum ise vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde trafik ışıklarına gelen köpek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesi ile araçlar duruyor ve köpek yolun karşısına geçiyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23   Ford Otosan'dan Gölcük'e "toplumsal" yatırım
13:22   Başkan Babaoğlu, Ankara'da toplantıya katıldı
13:22   Haber üzerine Valilik harekete geçti
13:22   KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA
13:22   "İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'i geçti"
13:21   Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
13:20   Uluslararası Kültür Sanat Festivali başlıyor