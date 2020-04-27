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Esenyurt'ta kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokakları doldurdu

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Esenyurt'ta vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

27.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:26
Esenyurt'ta kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokakları doldurdu
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Esenyurt'ta vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Polis ekipleri meydanlarda denetimlerini sürdürürken, uyarıları dinlemeyen vatandaşların banklara oturması pes dedirtti. Bir vatandaş," 4 gün bana zindan geldi. Yasakların olması bizim için yoksa bu hastalık geçmez ama evde beklemek de zor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attılar. Esenyurt Meydanında polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta vatandaşlar caddeleri ve meydanları doldurdu. Havaların ısınmasını da fırsat bilen İstanbullular maskelerini takarak gezdikleri görüldü. Bazı vatandaşların ise tüm uyarılara rağmen banklarda oturması pes dedirtti. Polis ekipleri sık sık denetim yaparak, maske takmayan vatandaşları uyardı. Ayrıca polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşları sık sık anonslarla uyardı. Motorlu polis ekipleri ise 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağını delen gençlere ceza yağdırdı.

"4 gün zindan gibi geldi"

Kısıtlama sonrası kendini sokağa atan Orhan Kılıç, "4 günün ardından bugün dışarıya çıktım. Evde gerçekten vakit geçmiyor. Sıkıldım darlandım evde oturmaktan. 45 gündür çocuklar evde dışarıya çıkamıyor onlarda çok sıkıldılar. Ben dışarıda olmaya alışmıştım 4 gün bana zindan geldi. Yasakların olması bizim için yoksa bu hastalık geçmez ama evde beklemekte zor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Esenyurt, Polis, Güncel, Haber
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