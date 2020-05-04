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ESENYURT'TA KISITLAMANIN KALKMASIYLA SOKAĞA ÇIKTI

1-3 Mayıs tarihleri arasından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

04.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:56
1-3 Mayıs tarihleri arasından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Esenyurt'ta bazı vatandaşlar kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sokağa çıktı. Esenyurt'ta bir kişi kısıtlamanın kalkmasıyla soluğu dışarıda aldı
1-3 Mayıs tarihleri arasından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Esenyurt'ta bazı vatandaşlar kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sokağa çıktı. Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde vatandaşlar sokağa çıkarken taksiciler kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte çalışma başladı. Artık evde duramadıklarını ifade eden Cumali Çelik, "Sokağa çıkma yasağı bitti hemen dışarıya çıktık. Artık evde duramıyoruz. Şuan arkadaşlarımın yanına gideceğim. Biraz dolaşacağım eve döneceğim. Biraz temiz hava alalım dedik" dedi. ESENYURT’TA KISITLAMANIN KALKMASIYLA SOKAĞA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Esenyurt, Güncel, Haber

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