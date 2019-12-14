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Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki aile arasında "kız kaçırma" iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

14.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:31
'ta yabancı uyruklu iki aile arasında "kız kaçırma" iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.
Olay geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Urfalılılar Caddesi üzerinde bulunan bir spot eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ailenin kızı diğer yabancı uyruklu aile tarafından kaçırıldı. Bunun üzerine yabancı uyruklu aile toplanarak diğer ailenin dükkanını bastı olayda öfkeli aile ve yakınları dükkanı darmaduman ederek birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipler sevk edildi. Bu sırada genç kızın kaçırılmadığının anlaşılması üzerine aile dükkandaki zararı karşılayacaklarını söyledi tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan arbede ve kavga anı an be an kaydedildi görüntülerde kalabalığın spotçu dükkanına gelmesi, dükkanda tarafların birbirini darp etmesi görülüyor.
(Murat Delice/İHA)
Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada

Esenyurt, kavga, Güncel

Kaynak: İHA


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