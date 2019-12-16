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Esenyurt'ta 'kız kaçırma' meselesinde ortalık karıştı

Esenyurt'ta 18 yaşında olduğu söylenilen F. A. isimli genç kız, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu öğrenilen F.İ. isimli gençle kaçtı.

16.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:41Esenyurt'ta 'kız kaçırma' meselesinde ortalık karıştı
'ta 18 yaşında olduğu söylenilen F. A. isimli genç kız, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu öğrenilen F.İ. isimli gençle kaçtı. Durumu genç kızın telefonundan gelen mesajla öğrenen anne, sinir krizi geçirerek hastaneye götürüldü. Aileler arasında çıkan tartışma ise polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.
Olay, İncirtepe Mahallesi 256. sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.A.(18) isimli genç kız aynı sokakta oturan F.İ.(23) isimli genç adamla kaçtı. Olay sonrası F.İ.'nin telefonundan ailesine birlikte gittiklerine dair mesaj geldi. Mesajı gören genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Genç kızın ailesinin F.İ.'nin evine gitmesiyle ortalık bir anda karıştı. Kavga ihbarı ile ilgili olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulans ile sinir krizi geçiren kadın hastaneye götürüldü.
Kız tarafı erkek tarafından şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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