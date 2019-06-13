Esenyurt'ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

Esenyurt
'ta kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
İncirtepe Mahallesi'nde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve odaya kilitlenen Elif Özden Uzun'un cenazesi olay yerindeki ilk inceleme sonrasında Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Erhan Uzun
'un ise olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis
ekipleri katil zanlısını ararken komşuları ise yaşanan olay sonrası büyük şok yaşadı. Elif Özden Uzun'un komşusu hiç kavga
sesi duymadıklarını ve çiftin aralarının iyi olduğunu düşündüklerini söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHAadli tıp kurumu
, öldü
, esenyurt
, 3. Sayfa