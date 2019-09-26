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Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi

ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı.

26.09.2019 17:43Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi
ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.
İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki deprem depremin etkisiyle Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Bina arka tarafa doğru yatarken, bina sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipleri binanın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Bina tahliye edilerek mühürlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler
-Tahliye edilenler
-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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