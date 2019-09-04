Haberler» 3. Sayfa» Haber

Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı

Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandıİSTANBUL - Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 1 genç kız bıçaklandı.

04.09.2019 09:39
Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 1 genç kız bıçaklandı. Genç kız hastanede tedavi altına alınırken yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepte dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin salladığı bıçak 16 yaşındaki genç kızın omzuna geldi. Yaralanan kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kavganın olduğu yere gelen çok sayıda polis ekibi yaralanan kızı tarafları alarak polis merkezine götürdü. Bu sırada bıçaklanan kızın bir yakını ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Polis olayla ilgili incelemeye başladı.
Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:05   FETÖ'cü 8 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı
11:57   İşte Minik Duru'nun ölümüne neden olan helikopter
11:57   Ertuğrulgazi şenliklerinde Söğüt'teki bazı yollar araç trafiğe kapalı olacak
11:54   Minibüs devrildi: 2 yaralı
11:52   Motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti!
11:51   Şişli'de kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrilerek yan yattı
11:50   Diyarbakır'da teröre büyük darbe: 6 milyon kök kenevir ve 530 kilogram esrar ele geçirildi