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Esenyurt'ta korku dolu anlar

Esenyurt'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katılı iki binanın çatı katında yangın çıktı.

11.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:26
'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katılı iki binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde 1007. Sokak ve 1033. Sokak'ta bulunan 5 katlı iki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynı zamanlarda çıkan çatı yangınlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki binanın da çatı katındaki yangına müdahale etti. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, mahallelerde büyük panik yaşandı. İki binada da maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Esenyurt'ta korku dolu anlar

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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