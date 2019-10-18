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Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

18.10.2019 12:30Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 632'nci sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının dumanını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Korkuya neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü. Yangının çıktığı anlarda dumanlar yükselmesi ise cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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