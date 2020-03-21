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Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını

Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

21.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:13
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını
Esenyurt 'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt, 3. Sayfa

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