Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını
Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını Esenyurt'ta bulanan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
21.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:27
Esenyurt 'ta korkutan fabrika yangını
İSTANBUL - Esenyurt'ta bulanan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İSTANBUL - Esenyurt'ta bulanan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA