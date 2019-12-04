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Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen patlama olayı panik yaşanmasına neden oldu. Patlamalar, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından durduruldu. Yer altı kablolarındaki patlama ve ardından dumanların çıkışı saniye saniye kaydedildi.

04.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:55

'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

VATANDAŞ KORKTU, PANİĞE KAPILDI

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz sokakta bulunan yer altı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.

Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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