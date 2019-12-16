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Esenyurt'ta korkutan otobüs yangını

Esenyurt'ta eski bir belediye otobüsü, çekicinin yardımı ile otoparka götürülürken yanmaya başladı.

16.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:57Esenyurt'ta korkutan otobüs yangını
'ta eski bir belediye otobüsü, çekicinin yardımı ile otoparka götürülürken yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürdüğü otobüs itfaiyenin de müdahalesiyle tamamen yanmaktan kurtulurken otobüsün frenin takılı kalmasının yangına neden olduğu iddia edildi.

Olay, Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait eski bir körüklü otobüs çekici yardımı ile otoparka götürülürken yanmaya başladı. Dumanı fark eden çekici ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. Bu sırada alevlerin büyümesini önlemek için yangın söndürme tüpleri ile vatandaşlar da müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi alevler büyümeden kontrol altına alındı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün yanan bölgesinde soğutmak için müdahalede bulundu.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Alevlerin ilk çıktığı anlar ve söndürülme çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün içinden alevlerin çıkması ve etraftaki dumanlar görülüyor. Otobüs yangının çıkış nedeni itfaiyenin raporundan sonra belirlenecek otobüsün frenin takılı olması yangına neden olduğu söylenildi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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